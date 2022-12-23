

Партия «Для народа» потребовала запретить пиротехнику в общественных местах

23.12.2022 13:58





Представитель партии «Для народа» перед Новым годом зарегистрировала в Сакребуло, городском собрании Тбилиси, инициативу о запрете на использование пиротехники в общественных местах.



«Важно определить общественные места и конкретные места скопления людей, где будет запрещено использование пиротехники в любое время суток в праздничные и другие дни», — заявила Нино Цуладзе.



Она отметила, что неправильное использование пиротехники часто приводит к ожогам и тяжелым телесным повреждениям, о чем неоднократно свидетельствовала статистика прошлых лет.



По официальным данным, в прошлом году в новогоднюю ночь только в Тбилиси пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.



«Основываясь на актуальности вопроса и высоком общественном интересе, партия «Анна Долидзе — Для народа» обращается в городской совет Тбилиси с просьбой обеспечить реализацию инициативы в разумные сроки», сказала Цуладзе.



Ранее стало известно, что этом году в Грузию поставлено 712 тонн фейерверков, бенгальских огней, ракет и других пиротехнических изделий на 5,5 миллиона долларов — это рекордная сумма за все годы.



Кампанию за запрет на использование пиротехники уже давно начали общественные организации, к ней постепенно присоединяются различные коммерческие компании — но главное, чтобы ее поддержали сами люди.



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