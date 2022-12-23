

CNN о Саакашвили: «Его отравил Путин?»

23.12.2022 14:06





В эфире американской телекомпании CNN подробно обсудили состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На вопросы канала ответили американский адвокат Саакашвили Массимо Д'Анджело и сын политика Эдуард Саакашвили.



CNN называет Саакашвили «давним врагом Путина» и указывает на призыв президента Украины Владимира Зеленского отправить политика на лечение в зарубежную клинику.





Американский адвокат Саакашвили напомнил, что в 2008 году «Путин сделал с Грузией то же самое, что сейчас делает с Украиной» – «под завесой ночи он вторгся в Грузию». Д'Анджело говорит, что Саакашвили в 2008-м, как Владимир Зеленский 14 лет спустя, оказал Москве сопротивление, из-за чего «стал врагом Путина».



Адвокат уверен, что именно Путин отравил Саакашвили. На отравление, по его словам, указывают результаты американской экспертизы, которая обнаружила наличие тяжелых металлов в организме политика.



В эфире была опубликована аудиозапись разговора Саакашвили с адвокатом. Политик рассказал Д'Анджело, что его душили и били по рукам, когда пытались снять с его руки часы, а во время этапирования из тюрьмы в больницу «таскали, пинали, били» и «наступили на шею».





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