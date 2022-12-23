

Фотыга: Состояние Саакашвили и дело Гварамия показывают, как работает грузинское правосудие

23.12.2022 15:36





«Состояние Михаила Саакашвили и дело Ники Гварамия показывают, как работает грузинское правосудие», — говорится в заявлении европарламентария Анны Фотыги.



«Прошло почти десять лет с момента мирной передачи власти Михаилом Саакашвили. Несмотря на это, его состояние и дело Ники Гварамия символичны и показывают, как работает грузинское правосудие», — заявила Фотыга.





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