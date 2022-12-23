

Эдуард Саакашвили: Отец фактически находится на грани борьбы за жизнь

23.12.2022 15:39





Михаила Саакашвили месяцами скрывали от общественности, но у меня была возможность навещать его, и я видел, как ухудшается его состояние, и особенно стремительно в последние месяцы. Это было ужасно видеть. На опубликованных кадрах отчетливо видно, насколько ухудшилось его состояние, - об этом сын бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил в интервью CNN.



По его словам, власти распространяют инсинуации, что все это фальсификация, но когда видишь кадры, становится понятно, насколько тяжело состояние его здоровья.



На вопрос, сожалеет ли Михаил Саакашвили о возвращении в Грузию, Эдуард Саакашвили ответил: «Что касается возвращения Михаила Саакашвили в Грузию, я не хочу говорить за него, но, исходя из того, что произошло, скажу, что это был неверный шаг».



«Реакция правительства Грузии была явно хуже, чем кто-либо ожидал. Одно дело посадить кого-то, это, конечно, тяжело для семьи, а другое – такое пренебрежение к человеку в тюрьме в течение года. Очевидно, что он фактически находится на грани борьбы за жизнь. Это было неожиданно», - заявил Эдуард Саакашвили.





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