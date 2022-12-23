

«Международная прозрачность» опубликовала доклад о парламентском контроле

23.12.2022 17:58





Неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия» 22 декабря опубликовала доклад об осуществлении парламентского контроля, который охватывает период с 12 декабря 2020 года по 17 июня 2022 года.



По заявлению организации, в отчетный период процессу реализации парламентского контроля существенно мешал бойкот, объявленный оппозицией после парламентских выборов 2020 года, в результате чего «парламент, по сути, продолжал работать без оппозиции».



«(Это) сильно повлияло на его надзорные функции, использование механизмов контроля было сокращено, и то, что использовалось, часто было крайне формальным», — говорится в докладе.



В то же время, как и в предыдущие годы, отношение подотчетных должностных лиц к парламентскому контролю оставалось проблематичным, «особенно если контроль был инициирован оппозицией».



Рассмотрение докладов подотчетных органов Парламентом и контроль за выполнением рекомендаций, выданных Парламентом, оставались проблемой. Парламентский контроль по-прежнему малоэффективен в таких важных сферах, как сфера безопасности, «что, наряду с рядом проблем, вызвано недостаточностью законодательных гарантий».



Статистические данные



По данным «Международной прозрачности», за отчетный период в Парламенте было создано 22 тематические исследовательские группы и зарегистрировано 4 ходатайства о создании временной следственной комиссии, из них только одна комиссия по изучению парламентских выборов 2020 г. была создана, инициатором которой выступила Грузинская мечта.



Кроме того, депутаты направили в подотчетные органы 2 922 вопроса, 371 из которых остались без ответа. Из оставшихся без ответа вопросов 91 вопрос задал членом фракции Грузинская мечта, а 280 – представителем оппозиции.



За отчетный период наибольшее количество вопросов направил депутат от Грузинской мечты Михаил Сарджвеладзе — 445, депутат от партии «Граждане» (оппозиция) Леван Иоселиани — 313 вопросов, депутат от Гирчи Александр Раквиашвили — 284 вопроса. Чаще всего депутаты обращались к министру юстиции.



Примечательно, что вместо 6 интерпелляций было проведено всего 1 интерпелляция и 19 министерских часов.



Что касается заседаний комитетов, подотчетные лица вызывались 19 раз, на 12 из них, инициаторами которых были оппозиционные депутаты, соответствующие лица не явились. «Министр по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты и министр внутренних дел не явились чаще остальных».



Ключевые вызовы



По данным организации, в отчетный период Парламент не использовал следующие механизмы контроля: не запрашивал внеочередной доклад премьер-министра; не вызвал на пленарное заседание подотчетного должностного лица по приглашению ⅓ депутатов Парламента; Фракция большинства не вызвала в комитет ни члена правительства, ни одного подотчетного лица.



Кроме того, 9 из 25 докладов, представленных в Парламент за тот же период, не были рассмотрены. Многократная отсрочка пересмотра отчетов носит систематический характер. Например, отчеты о деятельности за 2020 год часто рассматриваются с опозданием на год или более позже.



«Важной проблемой является отсутствие действенного механизма контроля за рекомендациями, выдаваемыми Парламентом. «Парламент не использует имеющиеся в его распоряжении рычаги для контроля за выполнением рекомендаций, выданных группой доверия, тематическими исследовательскими группами и комитетом», — говорится в докладе.



Рекомендации



«Международная прозрачность — Грузия» рекомендует:



Механизмы парламентского контроля должны использоваться более интенсивно, а члены Парламента должны демонстрировать высокую степень независимости при осуществлении парламентского контроля;

Члены как парламентского большинства, так и оппозиции должны использовать все механизмы парламентского контроля, включая создание следственных комиссий и заслушивание докладов подотчетных органов в установленные сроки;

В процессе парламентского контроля для полноценного вовлечения оппозиции и усиления ее роли должны быть созданы прочные законодательные гарантии.





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