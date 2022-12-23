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Европарламентарий: Жизнь Михаила Саакашвили, находящегося в политзаключении, в опасности
23.12.2022 18:29
Европарламентарий Влад Георге откликается на состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и заявляет, что Евросоюз не потерпит такого грубого нарушения прав человека.
«В организме Михаила Саакашвили нашли ртуть и мышьяк! Жизнь Михаила Саакашвили, находящегося с 2021 года в политзаключении, в опасности.
Евросоюз не потерпит такого грубого нарушения прав человека!
Если Грузия хочет стать членом ЕС, она должна вести себя соответствующим образом», - пишет европарламентарий в Twitter.
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