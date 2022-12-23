

Заседание Комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз прошло под руководством главы правительства

23.12.2022 18:31





65-е заседание Комиссии Грузии по интеграции Европейского союза прошла под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



На заседании члены комиссии обобщили два вопроса повестки дня: отчет о национальном плане действий на 2022 год по интеграции Грузии в Европейский союз и текущую ситуацию с точки зрения выполнения 12 рекомендаций Европейского совета.



Также были обсуждены важные вопросы сотрудничества Грузия-ЕС.



Заслушали информацию о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации, и мерах, которые предстоит осуществить.



Комиссия дала высокую оценку процессу реализации Соглашения об ассоциации со стороны Грузии как в отраслевом, так и в законодательном направлениях.



Члены комиссии также заслушали информацию о ходе реализации соглашения о свободной торговле с Европейским союзом и положительно оценили усилия Грузии по полному использованию возможностей соглашения.



На заседании была представлена информация об усилиях, предпринятых парламентом Грузии в плане выполнения рекомендаций Европейской комиссии, а также о ходе процесса выполнения рекомендаций, а также об уже реализованные и планируемые изменения на законодательном уровне.



Премьер-министр поблагодарил все участвующие ведомства за активное участие и плодотворную работу в процессе выполнения 12 рекомендаций Европейской комиссии.





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