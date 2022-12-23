

НПО: неизбрание омбудсмена вредит процессу евроинтеграции страны

23.12.2022 18:35





В совместном заявлении, опубликованном 23 декабря, около 20 неправительственных организаций выразили «обеспокоенность» в связи со срывом процесса избрания народного защитника на внеочередной сессии парламента вчера и отметили, что это «представляет угрозу европейскому интеграционному процессу Грузии».



НПО подчеркнули, что кандидаты в омбудсмены, выдвинутые гражданским сектором, которые получили «высшую оценку» комиссии, созданной председателем Парламента, были поддержаны значительной частью парламентской оппозиции, а в случае их поддержки «Грузинской мечтой» можно было бы избрать нового народного защитника.



«Таким образом, претензия правящей власти к этим лицам носит исключительно политический характер и связана с отсутствием партийной лояльности к власти», — говорят правозащитники, а в безрезультатном завершении процесса обвиняют «однозначно парламентское большинство».





По их заявлению, несмотря на то, что Грузинская мечта не представила своего кандидата на должность омбудсмена, как обещала, на более позднем этапе конкурса она «пыталась предложить оппозиции пять кандидатов по своему выбору и категорически отказалась поддержать кандидатов с высокой квалификацией, авторитетом и репутацией, представленных гражданским обществом».



Неправительственные организации также отмечают, что избрание беспристрастного, независимого и компетентного лица омбудсменом является одной из 12 рекомендаций, необходимых Грузии для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС, и подчеркивают, что избрание независимого народного защитника дало бы стране возможность сократить поляризацию.



«(Тем самым) дополнительно еще две рекомендации Евросоюза, предполагающие устранение поляризации путем сотрудничества сторон и вовлечение гражданского общества на всех уровнях в процесс принятия решений, считались бы частично выполненными», — говорится в заявлении.



Таким образом, правозащитники призывают власти «сотрудничать с оппозицией и гражданским обществом для обеспечения своевременного выполнения всех двенадцати условий для получения статуса кандидата в члены ЕС».



Помимо других совместное заявление также подписали: «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED); «Международная прозрачность — Грузия»; «Демократическая инициатива Грузии» и «Центр социальной справедливости».





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