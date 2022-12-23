

Глава Евросовета поддерживает приостановление членства россии в Совбезе ООН

23.12.2022 19:10





Президент Европейского совета Шарль Мишель выступает за разработку механизма, который приведет к приостановке членства россии в Совете Безопастности ООН из-за ее агрессии против Украины. Как передает Укринформ, об этом он сообщил в интервью RTVI.



“Думаю, что в международном праве есть изъян, раз постоянный член Совбеза ООН, в этом случае россия, вопиющим образом нарушает международное право. С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении россии, но как минимум о приостановке членства россии в Совете Безопасности”, - сказал Мишель.



Он также добавил, что в будущем реформа системы ООН будет обязательной.



“Так что я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательной, например, чтоб лучше учитывать баланс современного миропорядка. Мы видим, что африканский континент очень мало или очень плохо представлен в структурах ООН, то же самое можно сказать и про Латинскую Америку. И думаю, что однажды наступит обсуждение глубокой реформы системы ООН”, - отметил Мишель.





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