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Гахария предупредил Иванишвили, что ответственность и наказание будет персонализированным и в его случае
23.12.2022 19:14
Бывший премьер-министр Грузии Гиорги Гахария в своём обращении к Бидзине Иванишвили заявил, что «ответственность и наказание будет персонализированным» и в его случае.
В видеобращении бывший глава правительства сказал, что Иванишвили ошибается, если считает, что избежит персональной ответственности после формального ухода из политики.
«Ответственность будет персонализированной и все должны это учесть. Я и себе это говорю. Наказание тоже будет персонализированным и если Бидзина, например, считает, что когда сказал, что уходит, чтобы остаться и делать руками марионеток то, что делает, ответственности не понесёт, или же она не будет персонализированной, ошибается», — сказал Гахария.
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