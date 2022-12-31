

Украина получила из Польши новую партию Starlink

31.12.2022 12:32





Украина получила из Польши новую партию терминалов сателлитного интернет-сервиса Starlink, передает УНИАН.



«Старлинки» уже поехали в «Пункты несокрушимости» по всей стране. Еще часть передаем в поддержку энергетической и медицинской сфер. Чтобы украинцы были на связи во время блэкаутов, а объекты критической инфраструктуры могли работать в самых сложных условиях», - сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



По его словам, это уже третья партия Starlink от Польши. Вместе с предыдущими поставками насчитывается около 20 тысяч терминалов.





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