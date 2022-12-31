

Посол США: Грузинский народ достигнет успеха в построении стабильного евроатлантического будущего

31.12.2022 19:45





Посол США в Грузии Келли Дегнан вместе с сотрудниками посольства США поздравила граждан Грузии с Рождеством и Новым годом. Новогодние поздравления распространяет посольство США.



Келли Дегнан пожелала всем жителям Грузии мирного и успешного Нового года.



«Нас сближают общие ценности – любовь к свободе, независимости и суверенитету; уважение прав человека и верховенства закона, религиозных и культурных традиций, а также наш энтузиазм в отношении инноваций, предпринимательства и экономического прогресса.



Основа нашей дружбы и нашего оптимизма в том, что грузинский народ может и достигнет успеха в построении стабильного, благополучного и евроатлантического будущего этой страны. Это будущее, которое грузины начали строить более века назад, и теперь оно близко. Это лишь небольшой пример того, чего вместе добились грузины и американцы. Мы подумали, что поделиться ими будет хорошим завершением года.



Мы чрезвычайно благодарны нашим грузинским друзьям за их партнерство и усилия, и мы поддерживаем ваш успех на европейском пути. Желаю каждому гражданину Грузии приятных праздников, здоровья и мирного, успешного Нового года. Боже, благослови Грузию и Америку», — говорится в новогоднем поздравлении Келли Дегнан.





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