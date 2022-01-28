

Судья калифорнийского суда не удовлетворила ходатайство Netflix об аннулировании иска Ноны Гаприндашвили

28.01.2022 10:12





Судья калифорнийского суда не удовлетворила ходатайство Netflix об аннулировании иска грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили, - об этом сообщают СМИ.



Netflix требовал прекратить судопроизводство, поскольку утверждал, что сериал является художественным произведением, а его создателям закон предоставляет ​​широкую художественную лицензию.



Однако судья окружного суда штата Калифорния Вирджиния Филлипс не разделила эти требования.



«Тот факт, что сериал является вымышленным, не защищает Netflix от ответственности за клевету», — говорится в решении судьи.



Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix в сентябре прошлого года. Как сообщалось, дело касается прозвучавшей в сериале "Ход королевы" фразы, что Нона Гаприндашвили никогда не противостояла шахматисту-мужчине. По информации защитника прав Гаприндашвили, грузинская шахматистка требует от американской компании 5 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб.



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