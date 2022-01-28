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Судья калифорнийского суда не удовлетворила ходатайство Netflix об аннулировании иска Ноны Гаприндашвили


28.01.2022   10:12


Судья калифорнийского суда не удовлетворила ходатайство Netflix об аннулировании иска грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили, - об этом сообщают СМИ.

Netflix требовал прекратить судопроизводство, поскольку утверждал, что сериал является художественным произведением, а его создателям закон предоставляет ​​широкую художественную лицензию.

Однако судья окружного суда штата Калифорния Вирджиния Филлипс не разделила эти требования.

«Тот факт, что сериал является вымышленным, не защищает Netflix от ответственности за клевету», — говорится в решении судьи.

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix в сентябре прошлого года. Как сообщалось, дело касается прозвучавшей в сериале "Ход королевы" фразы, что Нона Гаприндашвили никогда не противостояла шахматисту-мужчине. По информации защитника прав Гаприндашвили, грузинская шахматистка требует от американской компании 5 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб.

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