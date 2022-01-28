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Судья калифорнийского суда не удовлетворила ходатайство Netflix об аннулировании иска Ноны Гаприндашвили
28.01.2022 10:12
Судья калифорнийского суда не удовлетворила ходатайство Netflix об аннулировании иска грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили, - об этом сообщают СМИ.
Netflix требовал прекратить судопроизводство, поскольку утверждал, что сериал является художественным произведением, а его создателям закон предоставляет широкую художественную лицензию.
Однако судья окружного суда штата Калифорния Вирджиния Филлипс не разделила эти требования.
«Тот факт, что сериал является вымышленным, не защищает Netflix от ответственности за клевету», — говорится в решении судьи.
Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix в сентябре прошлого года. Как сообщалось, дело касается прозвучавшей в сериале "Ход королевы" фразы, что Нона Гаприндашвили никогда не противостояла шахматисту-мужчине. По информации защитника прав Гаприндашвили, грузинская шахматистка требует от американской компании 5 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб.
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