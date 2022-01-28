

В Грузии зафиксировано 17 066 новых случаев коронавируса

28.01.2022 12:58





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 64 412 тестов, отсюда 41 613 на антигены и 22 799 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 17 066 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 127 234.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 27 января, дневной показатель положительности составляет 26.5%, за последние 14 дней – 17.88%, а за 7 дней - 22.10%.



За последние сутки выздоровели 5 397 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 986 928.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 30 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 14 870 человек.



Из выявленных за сутки 17 066 новых случаев коронавируса 9 256 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 1 523, в Имеретии – 2 219, в Квемо Картли – 780, в Шида Картли - 775, в Гурии – 240, в Самегрело и Земо Сванетии - 865, в Кахетии - 683, в Мцхета-Мтианети - 289, в Самцхе-Джавахети - 388, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 48.



На данном этапе в Грузии 125 410 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 4 894 человек, в том числе в Тбилиси – 2 048, в Аджарии - 686, в Имеретии – 1 039. Тяжелых пациентов – 992, в том числе в Тбилиси - 436, в Аджарии – 127, в Имеретии – 275. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 280 лиц, в том числе в Тбилиси - 158, в Аджарии – 49, в Имеретии – 27.



В клинических гостиницах находятся 2 143 человека, в том числе в Тбилиси – 1 233, в Аджарии - 661. На дому лечатся 118 373 человека.



В карантинном пространстве 42 человека, в том числе в Тбилиси – 38, в Аджарии – 4.



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