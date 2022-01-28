

В клинике Бокерия увеличилась обращаемость беременных, инфицированных коронавирусом

28.01.2022 13:04





В клинике Бокерия отмечают, что в последнее время увеличилась обращаемость беременных, инфицированных коронавирусом.



Как сообщают в клинике, на данном этапе проходят лечение 29 инфицированных коронавирусом беременных.



«На данном этапе в акушерском отделении находятся 29 пациенток, 2 - в реанимации. Обращаемость очень увеличилась - катастрофическая. За эту 1 неделю она сильно выросла», - отмечают в клинике Бокерия.



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