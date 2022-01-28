|
|
|
В клинике Бокерия увеличилась обращаемость беременных, инфицированных коронавирусом
28.01.2022 13:04
В клинике Бокерия отмечают, что в последнее время увеличилась обращаемость беременных, инфицированных коронавирусом.
Как сообщают в клинике, на данном этапе проходят лечение 29 инфицированных коронавирусом беременных.
«На данном этапе в акушерском отделении находятся 29 пациенток, 2 - в реанимации. Обращаемость очень увеличилась - катастрофическая. За эту 1 неделю она сильно выросла», - отмечают в клинике Бокерия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна