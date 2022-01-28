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В клинике Цицишвили лечатся 165 детей, инфицированных коронавирусом
28.01.2022 13:25
По информации клинического директора клиники Цицишвили Майи Чхаидзе, в клинике проходят лечение 165 детей, инфицированных коронавирусом, из них состояние 3 пациентов критически тяжелое.
Как пояснила в беседе с «ИнтерпрессНьюс» Майя Чхаидзе, в критически тяжелом состоянии здоровье двух подростков и одного младенца.
По ее же информации, на данный момент в отделении реанимации находятся 24 пациента.
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