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13 грузинских дзюдоистов примут участие в турнире «Большого шлема» в Париже
28.01.2022 13:27
5-6 февраля в столице Франции пройдет турнир «Большого шлема» Парижа, один из ярких турниров Мирового тура по дзюдо. На данный момент для участия в соревнованиях зарегистрировано 346 дзюдоистов из 53 стран. По предварительной информации, во Франции выступят 13 членов сборной Грузии.
-60 кг. — Темур Нозадзе, Джаба Папинашвили.
-66 кг. — Важа Маргвелашвили, Баграт Ниниашвили.
-73 кг. — Лаша Шавдатуашвили.
-81 кг. — Владимир Ахалкаци.
-90 кг. — Бека Гвиниашвили, Лука Майсурадзе.
-100 кг. — Илья Суламанидзе, Онисе Санеблидзе.
+100 кг. — Гурам Тушишвили, Гела Заалишвили.
Главный тренер — Лаша Гуджеджиани.
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