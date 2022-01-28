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13 грузинских дзюдоистов примут участие в турнире «Большого шлема» в Париже


28.01.2022   13:27


5-6 февраля в столице Франции пройдет турнир «Большого шлема» Парижа, один из ярких турниров Мирового тура по дзюдо. На данный момент для участия в соревнованиях зарегистрировано 346 дзюдоистов из 53 стран. По предварительной информации, во Франции выступят 13 членов сборной Грузии.

-60 кг. — Темур Нозадзе, Джаба Папинашвили.

-66 кг. — Важа Маргвелашвили, Баграт Ниниашвили.

-73 кг. — Лаша Шавдатуашвили.

-81 кг. — Владимир Ахалкаци.

-90 кг. — Бека Гвиниашвили, Лука Майсурадзе.

-100 кг. — Илья Суламанидзе, Онисе Санеблидзе.

+100 кг. — Гурам Тушишвили, Гела Заалишвили.

Главный тренер — Лаша Гуджеджиани.

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