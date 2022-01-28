

Шота Арвеладзе стал главным тренером английского клуба «Халл Сити»

28.01.2022 13:45





Бывший игрок сборной Грузии по футболу Шота Арвеладзе назначен новым главным тренером английского клуба «Халл Сити». Он подписал контракт с «тиграми» на 2,5 года.



Таким образом, экс-тренер турецкого «Трабзонспора» сменил бывшего наставника «Халла» Гранта Маккэнна. Решение принял новый владелец клуба – турок Аджун Илиджалы.



«Хочу сказать спасибо всем, кто предоставил мне эту возможность. Каждый, кто находится в сфере футбола, хочет быть в Англии. Я очень счастлив, а моя семья сейчас очень мной гордится. С нетерпением жду первого контакта, первой встречи, первого матча здесь.



Что меня привлекло в этом предложении? Англия, ее футбол, ее люди. Здесь на футбол дедушки ходят со своими внуками. Они идут на футбол, начиная от низших лиг. Я вырос в Грузии в советское время. Впервые попал на футбол в шестилетнем возрасте вместе со своим братом. Мы пошли вместе с отцом и дедушкой. «Динамо» играло с «Ливерпулем». Это был 1979-й год. Мы тогда победили со счётом 3:0.



Я очень мотивирован и жажду показать, что «Халл» может добиться успеха с этими качественными ребятами, с молодыми талантами, которые у нас есть. Здорово, что игра с «Суонси» состоится уже совсем скоро. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы показывать действительно хороший футбол, атакующий футбол. Главной целью всегда будет победа.



Болельщики должны прийти и поболеть за клуб, который они любят, за наших ребят. У нас отличные игроки, за которыми приятно наблюдать. Давайте делать это вместе, давайте болеть вместе и давайте побеждать вместе», — сказал Шота Арвеладзе в интервью официальному сайту клуба.



Отметим, что «Халл Сити» из города Кингстон-апон-Халл в Йоркшире был основан более ста лет назад – в 1904 году. В сезоне 2021/22 клуб выступает в Чемпионшипе – втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. По итогам 27 матчей «Халл» занимает в таблице Чемпионшипа 19-е место.



Что касается 48-летнего Арвеладзе, последним местом его работы был «Пахтакор», с которым он дважды стал чемпионом Узбекистана. Также бывший грузинский футболист возглавлял турецкие «Кайсериспор» и «Касымпашу» и «Маккаби» из Тель-Авива.



В начале января в СМИ появилась информация, что после увольнения Виктора Гончаренко из «Краснодара» Шота Арвеладзе может стать главным тренером российского клуба. Но в итоге он начал работу в Англии.



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