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Фигурист Квителашвили и горнолыжница Циклаури понесут знамя Грузии на на Олимпиаде-2022
28.01.2022 13:49
Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури будут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. На заседании Исполкома НОК утвержден состав олимпийской делегации Грузии на XXIV Зимних играх в Пекине.
Возглавит делегацию президент Национального олимпийского комитета Лери Хабелов. Национальная сборная будет представлена девятью спортсменами в трех видах спорта:
Морис Квителашвили – фигурное катание (мужчины);
Анастасия Губанова – фигурное катание (женщины);
Мария Казакова / Георгий Ревия – фигурное катание, танцы на льду (смешанные пары);
Карина Сафина / Лука Берулава – фигурное катание, спортивное катание (смешанные пары);
Нино Циклаури – горные лыжи;
Сосо Джапаридзе – горные лыжи;
Саба Кумариташвили – санный спорт.
Церемония открытия Зимней Олимпиады-2022 в Пекине состоится 4 февраля.
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