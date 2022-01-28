

Фигурист Квителашвили и горнолыжница Циклаури понесут знамя Грузии на на Олимпиаде-2022

28.01.2022 13:49





Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури будут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. На заседании Исполкома НОК утвержден состав олимпийской делегации Грузии на XXIV Зимних играх в Пекине.



Возглавит делегацию президент Национального олимпийского комитета Лери Хабелов. Национальная сборная будет представлена девятью спортсменами в трех видах спорта:



Морис Квителашвили – фигурное катание (мужчины);

Анастасия Губанова – фигурное катание (женщины);

Мария Казакова / Георгий Ревия – фигурное катание, танцы на льду (смешанные пары);

Карина Сафина / Лука Берулава – фигурное катание, спортивное катание (смешанные пары);

Нино Циклаури – горные лыжи;

Сосо Джапаридзе – горные лыжи;

Саба Кумариташвили – санный спорт.

Церемония открытия Зимней Олимпиады-2022 в Пекине состоится 4 февраля.



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