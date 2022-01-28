

Прямой рейс Тбилиси-Москва отменили из-за негативного общественного мнения

28.01.2022 14:15





Прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва, запланированный на 28 января, в последний момент был отменен. Основатель авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили разным СМИ по-разному объяснил случившееся.



В телефонном разговоре с Радио Свобода Гаиашвили заявил, что причиной стала серьезная эпидемиологическая ситуация в Грузии и России. «Да, мы сами отменили рейс, это прерогатива авиакомпании, а не кого-то еще. И нам нечего терять», — сказал он, повесив трубку.



При этом в интервью Mtavari Arkhi Гаиашвили озвучил другую версию – «ажиотаж в СМИ» и нарушение процедур.



«Такой ажиотаж разразился, что вызвал серьезные проблемы. Из-за активности журналистов вспыхнул ажиотаж, и [рейс] был отменен. Нам больше не дали разрешение на осуществление полета. Процедуры не были соблюдены, поэтому разрешение не поступило», — заявил Гаиашвили.



Отметим, что чартерный перелет Тбилиси-Москва-Тбилиси должен был стать первым после трехлетнего перерыва. Прямой рейс был назначен на 10:00 по тбилисскому времени. Все билеты на борт были проданы. Стоимость билетов в Москву составляла от 717 лари (около 230 долларов), а из Москвы в Тбилиси – от 620 лари (200 долларов).



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





