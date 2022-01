Американская группа OneRepublic выступит в Грузии 28 мая

28.01.2022





Всемирно известная американская поп-рок-группа OneRepublic приедет в Грузию в рамках европейского турне. 28 мая музыканты сыграют на сцене концертного зала Black Sea Arenа в курортном Шекветили (регион Гурия).



Как сообщает администрация концертного зала, билеты на концерт поступят в продажу сегодня. С 18:00 по тбилисскому времени их можно будет приобрести на сайте Black Sea Arenа. Цена билета начинается от 80 лари (примерно 26 долларов).



Организаторы подчеркивают, что мероприятие пройдет с соблюдением ковид-регуляций и на него будут допущены только слушатели с «зеленым паспортом».



Ожидалось, что OneRepublic впервые выступит в Грузии в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса группа перенесла европейский тур. Новая дата его начала – 19 апреля 2022 года. Первое шоу OneRepublic проведет в Дюссельдорфе, Германия. Всего в рамках тура музыканты отыграют 26 концертов. Выступление в Шекветили – станет заключительным.



OneRepublic была основана в 2002 году бывшими одноклассниками — солистом, мультиинструменталистом и вокалистом Райаном Теддером и гитаристом Заком Филкинсом — в Колорадо-Спрингс, США. В нынешний состав также входят гитарист Дрю Браун, басист и виолончелист Брент Катцл, барабанщик Едди Фишер и клавишник Брайан Уиллет.



Всемирную известность коллективу принес сингл Apologize, созданный в 2007 году при участии продюсера Timbaland. Эта композиция возглавила музыкальные чарты в более чем 15-и странах мира, а в США стала трижды платиновой.



Именно благодаря Apologize к дебютному альбому группы Dreaming Out Loud было привлечено огромное внимание. Хитами стали синглы пластинки Stop and Stare, Say и Come Home.



Последняя на сегодня работа группы Oh My My вышла в октябре 2016 года. Весной OneRepublic должны выпустить новый студийный альбом – Human. Ожидаются, что в него войдут созданные ранее синглы Rescue Me» и Wanted.





