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В Грузии выявлено 18 274 новых случаев коронавируса
29.01.2022 12:16
В Грузии за сутки выявлено 18 274 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 400 инфицированных, скончался 41 пациент, — сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За 24 часа в стране проведено 84 762 теста на коронавирус.
Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 21,56%, за последние 14 дней — 18,99%, за 7 дней — 22,67%.
Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 1 145 508 случаев коронавируса, из них 995 328 инфицированных выздоровели, 14 911 человек скончались.
Всего сделано 2 704 957 прививок, при этом за сутки привились 8 310 человек.
В карантине находятся 35 человек, в больницах – 5 084 и в клинических гостиницах – 2 091 человек соответственно.
В то же время по состоянию на 28 января в Грузии было выявлено 17 066 новых случаев заражения коронавирусом, 5 397 пациентов выздоровели, 30 скончались.
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