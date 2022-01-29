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В масштабе Грузии на полностью дистанционное обучение переведены 201 школа и 304 отдельных класса
29.01.2022 12:21
По информации министерства образования и науки Грузии, в связи с эпидемиологической ситуацией для предотвращения внутреннего распространения коронавируса на полностью дистанционное обучение в масштабе страны переведены 201 школа и 304 отдельных класса.
«По рекомендации эпидемиологов, на данном этапе на полностью дистанционное обучение перешли 201 школа и 304 отдельных класса. Что касается педагогов, то 125 педагогов из группы риска изъявили желание вести обучение в дистанционном формате. За последнюю неделю коронавирус выявлен у 2,7% учителей и 0,9% учащихся. На данный момент вакцинированы 73,6% учителей и сотрудников администрации школ», — сообщили в Минобразования.
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