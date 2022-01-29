

В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса более 13,5 тысячи несовершеннолетних

29.01.2022 15:46

Новости-Грузия



Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 218 567 человек, что составляет 42,4% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.



С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 332 139 человек или 46,4% взрослого населения.



В возрастной группе 12-15 лет полностью вакцинированы 1,53% или 2 719 человек, а одну дозу вакцины получили 3 876 несовершеннолетних (2,19%). Среди подростков 16-17 лет курс вакцинации завершили 13,25% — 10 828 граждан, а одной дозой вакцинированы 12 414 человек (15,31%).



Бустерные дозы получили 151 998 человек.



Таким образом, по состоянию на 29 января в целом в Грузии сделали 2 704 957 уколов. Из них 8 310 прививки от COVID-19 провели накануне, в пятницу. Темпы вакцинации остаются очень низкими. В целом за неделю число взрослых граждан, завершивших прививочный курс, увеличилось менее чем на 13 тысяч.



В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет.



Как указывают специалисты, для формирования коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать против коронавируса как минимум 60% взрослого населения. Именно такая цифра была обозначена в национальном плане вакцинации на 2021 год, однако достичь поставленной цели не удалось.



Чтобы стимулировать процесс с осени 2021 года правительство Грузии начало разрабатывать разные поощрительные механизмы, в том числе денежные выплаты в размере 200 лари для всех привившихся лиц старше 50 лет.



С 1 декабря в стране начала действовать система «зеленых паспортов». Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.



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