

Естественная убыль населения в России достигла миллиона человек



"Росбалт" 29.01.2022 20:44



Численность постоянного населения России на 1 января 2022 года составила 145,478 млн человек. За год, по информации Росстата, она снизилась почти на 693 тыс. человек (минус 0,5%).



Прежний максимум был в 2002 году — минус 686 тыс. человек.



Статведомство указывает, что в целом убыль населения России фиксируется четвертый год подряд. За этот период оно сократилось на 1,4 млн человек.



Ранее руководитель Росстата Павел Малков заявлял, что в марте Росстат уточнит оценку численности постоянного населения. А наиболее актуальные данные о количестве жителей России станут известны к апрелю — по результатам общенациональной переписи, которая прошла осенью 2021 года.



Смертность в 2021 году увеличилась на 15,1%, а рождаемость снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек — минимум с 2002 года. Рождаемость в России сокращается с 2014 года, хотя темпы этого сокращения замедляются. Летом 2021 года Росстат, подводя окончательные демографические итоги, сообщал, что естественная убыль в 2020 году составила 702 тыс. человек.



Профессор, заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина сообщила РБК, что высокий уровень убыли населения связан со «сверхсмертностью от COVID» — в виде прямых причин либо сопутствующих заболеваний.



«COVID не шутка, не „грипп“, потери довольно серьезные», — говорит она.



Директор Института демографии имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Михаил Денисенко добавил, что пандемия коронавируса вносит 60–65% в естественную убыль, с учетом тенденций к снижению смертности, которые наблюдались до пандемии.



Ранее Росстат сообщил, что смертность от коронавируса в прошлом году в качестве основной или предположительно основной причиной смерти составила 446,38 тыс. россиян. С учетом тех, для кого ковид стал сопутствующей причиной смерти, число умерших достигло 517,8 тыс. человек. Это в 3,2 раза превышает показатель предыдущего года.



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