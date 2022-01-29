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Фестиваль грузинского кино проходит в Токио
29.01.2022 23:19
Фестиваль грузинского кино открылся сегодня в Токио. Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.
Ретроспективный показ продлится в кинотеатре «Иванами Холл» в течение почти месяца, до 25 февраля. Зрители увидят 35 картин, которые считаются шедеврами мирового кинематографа. Программа поделена на девять тематических блоков: работы Эльдара Шенгелая, короткометражные фильмы Михаила Кобахидзе, картины Отара Иоселиани, трилогия Тенгиза Абуладзе, «Первый кинофестиваль в Грузии на бис», «Странствующий художник Нико Пиросмани», «Исторические шедевры», «Кето и Котэ», «Генеалогия семьи Гогоберидзе и женщины-режиссера».
Все фильмы будут показаны в оригинальной озвучке с японскими субтитрами. Подробную программу фестиваля можно найти здесь.
Мероприятие приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Японией.
На открытии выступил посол Грузии в Японии Теймураз Лежава. Он рассказал о древней культуре Грузии и ее уникальности. Он поблагодарил любителя грузинской культуры Такехиде Харада за организацию фестиваля, а картвелолога Ясухиро Кодзиму – за помощь с переводом грузинских фильмов.
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