

В Грузии зафиксировано 17 265 новых случаев коронавируса

30.01.2022 12:50





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 69 190 теста, отсюда 38 203 на антигены и 30 987 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 17 265 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 162 773.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 29 января, дневной показатель положительности составляет 24.95%, за последние 14 дней – 20.01%, а за 7 дней - 23.24%.



За последние сутки выздоровели 5 947 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 001 275.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 34 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 14 945 человек.



Из выявленных за сутки 17 265 новых случаев коронавируса 8 980 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 1 913, в Имеретии – 2 247, в Квемо Картли – 870, в Шида Картли - 679, в Гурии – 264, в Самегрело и Земо Сванетии - 944, в Кахетии - 657, в Мцхета-Мтианети - 408, в Самцхе-Джавахети - 266, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 37.



На данном этапе в Грузии 146 527 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 5 191 человек, в том числе в Тбилиси – 2 191, в Аджарии - 735, в Имеретии – 1 089. Тяжелых пациентов – 1 007, в том числе в Тбилиси - 394, в Аджарии – 143, в Имеретии – 304. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 272 лиц, в том числе в Тбилиси - 152, в Аджарии – 46, в Имеретии – 27.



В клинических гостиницах находится 2 061 человек, в том числе в Тбилиси – 1 156, в Аджарии - 639. На дому лечатся 139 275 человек.



В карантинном пространстве 41 человек, в том числе в Тбилиси – 40, в Аджарии – 1.



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