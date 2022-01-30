

В Грузии 146 000 активных случаев инфицирования коронавирусом

30.01.2022 15:53





По словам главы Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, несмотря на большое количество активных случаев коронавируса в стране, больничный сектор не перегружен. Как отметил Гамкрелидзе, с инфицированными пациентами в основном работают семейные врачи.



«По состоянию на сегодняшнее утро у нас 146 000 активных случаев, что является очень большим количество, однако в больничном секторе все еще есть 3500 свободных мест. То есть госпитализация из-за Омикрона не такая высокая, как это было с Дельтой… Ситуация с эпидемией непростая, но управляемая», — сказал Гамкрелидзе.



В то же время, как пояснил Амиран Гамкрелидзе, не отмечается и скачкообразный рост количества тяжелобольных в больницах и реанимационных отделениях. При этом он вновь напомнил, что единственный способ предотвратить тяжелые последствия коронавируса — следовать рекомендациям и делать прививки.



«Бустерная доза или третья доза, особенно среди лиц старше 50 лет, является главным способом предотвращения заражения Омикроном или предотвращения дальнейших осложнений в случае заражения. В настоящее время бустерную дозу сделали по стране 156 000 человек, что мало. Чем больше людей сделают бустерную дозу, тем меньше у нас будет госпитализация и фатальные случаи», — сказал Гамкрелидзе.





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