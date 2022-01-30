

Церцвадзе: «Омикрон» вызывает в 10 раз большую смертность, чем грипп

30.01.2022 22:26





«Омикрон» это не обычный грипп по своей тяжести, он вызывает как минимум в 10 раз большую смертность, чем грипп, - об этом генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил в программе «Полит-город» на «Палитраньюс».



Как он отметил, «омикрон» протекает относительно легко, однако все же опасен по сравнению с гриппом. «Есть мнение, что «омикрон» протекает легче и меньше требует госпитализации, это верно лишь отчасти. Он действительно вызывает менее тяжелое заболевание, но не настолько, как думают, это не обычный грипп по своей тяжести, он вызывает, по меньшей мере, в 10 раз большую смертность, чем грипп. За счет того, что случаев в 3-5 раз больше, чем было при «дельте», суммарно госпитализаций и смертей все равно получается больше», - сказал Церцвадзе.



По его словам, в Грузии был период, когда страна по смертности была на первом месте или в первой пятерке, но сейчас это не так.



«За счет «омикрона» в других местах смертность больше возросла, у нас она, наоборот, уменьшилась наполовину», — сказал Церцвадзе.



По его словам, рост случаев начался после того, как больше не было возможности «всех контролировать».



«Когда пандемия у нас перешагнула какой-то рубеж, который уже превышал возможности нашего эпидемиологического ресурса контролировать всех, вот после этого пошел бесконтрольный рост», — сказал Церцвадзе.



Он отметил, что медицинский сектор хорошо управляет ситуацией, и система здравоохранения не испытывает коллапс.



«Несмотря на замечания наших оппонентов, что медицинский сектор встретил «омикрон» неподготовленным, что у системы здравоохранения коллапс, где коллапс? В нашем здравоохранении не наблюдается даже отдаленных признаков коллапса, они хорошо справляются с потоком пациентов», — сказал Церцвадзе.



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