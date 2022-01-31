

В Грузии выявлено 13 150 новых случаев коронавируса

31.01.2022 11:11





В Грузии выявлено 13 150 новых случаев инфицирования коронавирусом. Информация об этом была обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние сутки в стране выздоровели 8 503 человека, скончались 35 пациентов.



Кроме того, за последние сутки в стране было проведено 45 623 теста, в том числе 27 148 — экспресс-тестов на антиген и 18 475 — ПЦР-тестов.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 28,82%, за последние 14 дней — 20,75%, за последние семь дней — 23,8%.



Всего в Грузии выявлено 1 175 923 случая заражения коронавирусом, из которых 1 009 778 человек выздоровели, 14 980 скончались.



Всего было проведено 2 712 889 прививок, за день вакцинированы 1 665 человек.



В режиме карантина находятся 38 человек, под наблюдением врачей в стационарах — 5 433, в ковид-гостиницах — 2 000 человек.



30 января в Грузии было выявлено 17 265 новых случаев коронавируса, 5 947 пациентов выздоровели, 34 скончались.





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