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Восемь человек, пострадавших на шахте в Ткибули, помещены в клинику Хечинашвили


31.01.2022   11:36


По информации главы ожогового центра университетской клиники им. Хечинашвили Гуги Кашибадзе, шахтеры, пострадавшие во время несчастного случая на шахте Миндели, предположительно, получили повреждения в результате взрыва метана.

Как пояснил Кашибадзе в беседе с журналистами, в клинике Хечинашвили лечатся 8 пациентов, трое из которых помещены в реанимационное отделение и их состояние весьма серьезно.

«Состояние тех пациентов, которые помещены в реанимационное отделение, весьма серьезное, у одного из них отмечается 60% повреждений и термические повреждения. Все они контактны и адекватны», - отметил Гуга Кашибадзе.

Для справки, на шахте Миндели в Ткибули произошел несчастный случай, в результате которого погиб один человек, еще девять пострадали. МВД начало расследование в связи со случившимся по статье 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.

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