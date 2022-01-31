

Восемь человек, пострадавших на шахте в Ткибули, помещены в клинику Хечинашвили

31.01.2022 11:36





По информации главы ожогового центра университетской клиники им. Хечинашвили Гуги Кашибадзе, шахтеры, пострадавшие во время несчастного случая на шахте Миндели, предположительно, получили повреждения в результате взрыва метана.



Как пояснил Кашибадзе в беседе с журналистами, в клинике Хечинашвили лечатся 8 пациентов, трое из которых помещены в реанимационное отделение и их состояние весьма серьезно.



«Состояние тех пациентов, которые помещены в реанимационное отделение, весьма серьезное, у одного из них отмечается 60% повреждений и термические повреждения. Все они контактны и адекватны», - отметил Гуга Кашибадзе.



Для справки, на шахте Миндели в Ткибули произошел несчастный случай, в результате которого погиб один человек, еще девять пострадали. МВД начало расследование в связи со случившимся по статье 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.



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