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Восемь человек, пострадавших на шахте в Ткибули, помещены в клинику Хечинашвили
31.01.2022 11:36
По информации главы ожогового центра университетской клиники им. Хечинашвили Гуги Кашибадзе, шахтеры, пострадавшие во время несчастного случая на шахте Миндели, предположительно, получили повреждения в результате взрыва метана.
Как пояснил Кашибадзе в беседе с журналистами, в клинике Хечинашвили лечатся 8 пациентов, трое из которых помещены в реанимационное отделение и их состояние весьма серьезно.
«Состояние тех пациентов, которые помещены в реанимационное отделение, весьма серьезное, у одного из них отмечается 60% повреждений и термические повреждения. Все они контактны и адекватны», - отметил Гуга Кашибадзе.
Для справки, на шахте Миндели в Ткибули произошел несчастный случай, в результате которого погиб один человек, еще девять пострадали. МВД начало расследование в связи со случившимся по статье 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
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