

Эпидемиолог: бустер-доза значительно снижает риск заражения «омикроном»

31.01.2022 11:55





Бустер-доза, то есть третья доза вакцины против коронавируса, на 80% снижает риск заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявила эпидемиолог тбилисского медицинского центра «Джо Энн» Майя Кашия.



Несмотря на широкое распространение «омикрона», медики считают, что в этом случае болезнь переносится сравнительно легче. При этом заражение может быть опасным для пациентов с хроническими заболеваниями. Избежать рисков заражения, по мнению медиков, можно с помощью вакцинации и ношения масок.



«В случае заражения «омикроном» болезнь в основном протекает быстрее и легче. Также показатель госпитализации не такой высокий, как это было в случае штамма «дельта»… Мы обязательно должны отметить значение бустер-дозы, который минимум на 80% снижает шанс заболеть «омикроном»», — считает Кашия.



Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма «омикрон» был лабораторно подтвержден в Тбилиси 20 декабря 2021 года.



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