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Джапаридзе: Поддержка резолюции, в которой не упоминается Россия, это полное неуважение к украинским друзьям
31.01.2022 14:53
Поддержка такой резолюции, где не упоминается Российская Федерация, это полное неуважение к украинским друзьям и игнорирование призыва Верховной Рады. Мы не поддержим совершено бессодержательную резолюцию, - заявил журналистам председатель фракции «Лело – партнерство за Грузию» Бадри Джапаридзе.
Джапаридзе сегодня подчеркнул, что резолюция парламента Грузии должна отвечать ожиданиям украинского народа.
«В заявлении Верховной Рады содержится прямой призыв к парламентам зарубежных стран, и Верховная Рада прямо требует жестко осудить действия Российской Федерации», - заявил Бадри Джапаридзе.
На сегодняшнем заседании бюро парламента Грузии будет представлен подготовленный правящей командой проект резолюции в связи с Украиной. Его, кроме «Грузинской мечты», не подписывает ни одна из парламентских групп. Главным основанием для критики служит то, что ни в одном из пунктов проекта не упоминается об РФ.
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