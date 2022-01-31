

Папуашвили: Наша власть находится в тесной координации и коммуникации с партнерами

31.01.2022 17:39





Наша власть находится в тесной координации с партнерами, именно на это этой основе мы и действуем, — об этом на сегодняшнем заседании бюро заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Папуашвили оценил свой визит в штаб-квартиру НАТО как успешный и акцентировал внимание на поддержке Грузии со стороны партнеров.



«Мой первый зарубежный визит был в штаб-квартиру НАТО, где я участвовал в заседании комиссии НАТО-Грузия, которое прошло очень успешно. Мы еще раз получили поддержку от наших партнеров, что касается политики открытых дверей, что касается Грузии, как в связи с ведущими позициями страны-аспиранта. Кроме того, у нас состоялась встреча с заместителем Генерального секретаря.



Наша власть находится в тесной координации и коммуникации с партнерами. Именно на основе этой координации и коммуникации мы и действуем. Я также хотел бы также заверить вас, что Грузия как государство придерживается позиции, что предотвращение войны является главной задачей. Потому что эти вопросы безопасности касаются не только Украины и Грузии, но и Европы и региона в целом.



Главная задача сегодня – не допустить войну. Эту позицию, которой придерживается наше государство, полностью разделяют наши партнеры. Еще раз скажу вам, что мы действуем именно в тесной координации с нашими партнерами», — заявил Шалва Папуашвили.



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