

Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения передали Грузии медицинское оборудование

31.01.2022 17:46





Представительство ЕС в Грузии и Всемирная организация здравоохранения передали Грузии в подарок 180 кислородных концентраторов, 2000 пульсоксиметров и другое медицинское оборудование. Оборудованием будут оснащены сельские амбулатории, чтобы у граждан по всей стране был доступ к более качественным медицинским услугам.



По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, в будущем Грузии будет оказываться активная помощь в борьбе с пандемией.



«Я рад быть здесь сегодня с министром здравоохранения и представителем Всемирной организации здравоохранения. Мы принимаем участие в доставке оборудования, чтобы помочь Грузии добиться успеха в борьбе с Ковидом и не только.



Насколько вам известно, мы усердно работали на протяжении всей пандемии, предоставив за последние несколько месяцев до четырех миллионов мелких и крупных единиц оборудования. Сегодня это важный вклад, поскольку мы предоставляем оборудование, которое будет использоваться для решения задач средней сложности Ковида. В частности, доставить в регионы и обеспечить, чтобы видение всеобщего здравоохранения сделало еще один шаг вперед. Мы будем продолжать работать над этим видением.



Как видите, мы внедряем телемедицину как способ доступа до людей, и это часть нашего вклада. Я рад быть здесь и видеть, что оборудование прибыло в целости и сохранности», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



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