

В Минздраве Грузии не собираются задействовать полевые госпитали из-за «омикрона»

31.01.2022 17:47

Новости-Грузия



Несмотря на широкое распространение нового штамма коронавируса «омикрон», в Грузии нет необходимости использовать полевые госпитали. Об этом журналистам на брифинге заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.



«Что касается необходимости открытия полевых госпиталей, то по сегодняшним прогнозам, такой необходимости нет, исходя из того, что мобилизовано более 8 тысяч коек и занято 5 тысяч. У нас пока есть ресурс того, чтобы даже в случае роста справиться с госпитальными потоками», — сказал Азарашвили.



При этом министр сообщил, что Минздравпланирует увеличить количество онлайн-клиник, которые консультируют тех, кто лечится от коронавируса в домашних условиях.



«Мы на прошлой неделе добавили несколько десятков онлайн-клиник и операторов. Добавим и в течение текущей недели», — пообещал министр.



В Грузии к сегодняшнему дню действует 102 онлайн-клиники. В стране 151 139 активных случаев, из них 143 706 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. Их консультирует по телефону 2,5 тысячи специалистов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





