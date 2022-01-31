

До 20 тысяч граждан Грузии привились бустер-дозой в рамках программы денежного поощрения

31.01.2022 18:51





В рамках программы денежного поощрения к вакцинации бустер-дозой за неделю привились 19, 985 граждан в возрасте старше 50-ти лет, сообщили Netgazeti в Минздраве Грузии.



Напомним, что с 25 января в Грузии задействовали программу поощрения вакцинации от ковида, в рамках которой граждане старше 50 лет получат 100 лари за прививку бустер-дозой.



Ранее также действовала программа поощрения прививки среди граждан старше 50 лет, они получали по 200 лари. С 21 декабря 2021 года по сегодняшний день в рамках программы вакцинировались 129,811 граждан (в общей сложности им было зачислено 25,962,200 лари).



По статистике Национального центра по контролю заболеваний (NCDC), всего в Грузии хотя бы одной дозой ковид-вакцины привиты 1,333,606 граждан (46,4% взрослого населения), двумя дозами — 1,219,721 гражданин (42,5% взрослого населения).



Бустер-дозой привиты 157,283 человека. Среди подростков в возрасте 12-15 лет двумя дозами вакцинированы 2,744 человек, среди подростков в возрасте 16-17 лет — 10,847 человек.





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