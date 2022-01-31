

DRI: Антиваксерная онлайн-кампания ультраправых

31.01.2022 18:52





По данным Института изучения демократии [DRI], исследование, проведенное в сентябре-декабре 2021 глда, выявило 865 случаев антизападного и антиваксерного контента, распространяемого ультраправыми группами.



По данным организации, на различных онлайн-платформах распространялись посты, содержащие манипулятивные и дезинформационные нарративы.



DRI поясняет, что лидеры и активисты ультраправых групп Звиад Томарадзе и Бека Вардосанидзе вели активную кампанию на различных онлайн-платформах и организовали несколько акций протеста против ковид-ограничений и «зеленых паспортов» в Грузии.



Лидер «Грузинской идеи» Леван Чачуа призвал общественность отказаться от «политической элиты», которая выступит за обязательную вакцинацию.



«Звиад Томарадзе расценил решение Межведомственного координационного совета об обязательном ношении маски школьниками как «ковид-террор». По его словам, ношение маски неэффективно и вызывает снижение иммунитета.



На деле, по заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ношение маски является гарантом защиты от вируса. Дезинформацию также распространяли ультраправые медиа-платформы Alt-Info и Obieqtivi», — говорится в заявлении DRI.



Что касается антизападной кампании, то по данным организации, мишенью антизападного и антилиберального дискурса стали посол США Келли Дегнан, посол ЕС Карл Харцель и Народный защитник Грузии Нино Ломджария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





