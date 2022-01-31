

Детский фонд ООН призывает не закрывать школы на карантин

31.01.2022 19:01





Детский фонд ООН (Юнисеф) призывает правительства предпринять всё возможное, чтобы на фоне распространения нового штамма ковида школы оставались открытыми.



По данным организации, около 616 миллионов детей во всем мире пострадали от полного или частичного закрытия школ:





«Мы знаем, что меры безопасности помогают открывать школы. Мы также знаем, что инвестиции в цифровой доступ необходимы для того, чтобы ни один ребенок не остался без образования.



Мы должны предпринять решительные действия, чтобы все дети могли вернуться в школу.



Это включает предоставление полной поддержки, особенно маргинализированным детям. Это могут быть дополнительные уроки, по защите ментального здоровья и продовольственная помощь, защита детей и многое другое», — говорится в заявлении.



ЮНИСЕФ призывает государства немедленно вакцинировать учителей и школьный персонал и выступает в поддержку вакцинации детей, как только она станет для них доступной.



«Вакцинация не должна быть обязательным условием для посещения очного обучения. Привязка школьного обучения к вакцинации угрожает доступу детей к образованию и увеличивает неравенство. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ЮНИСЕФ рекомендует открывать школы. Стратегии страны по борьбе с ковидом должны поощрять участие детей в образовании и других аспектах общественной жизни, даже без вакцинации.



В кризисных ситуациях всегда допустимо принимать трудные решения, требующие трудных уступок. Мы знаем о беспрецедентных проблемах, которые пандемия ковида ставит перед школьными системами по всему миру. Но ставки очень высоки. Мы все должны работать вместе, чтобы дети продолжали посещать школу», — заявили в ЮНИСЕФ.





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