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Грузинские лыжники отправились на зимнюю Олимпиаду в Пекин


31.01.2022   21:49


Грузинские лыжники, лицензиаты «Пекин-2022» Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, а также их тренер Иван Нарди сегодня отправились в Китай, на XXIV зимние Олимпийские игры.

Это будут четвертые Олимпийские игры для Нино Циклаури, а Сосо Джапаридзе получил олимпийскую лицензию впервые.

Столица Китая Пекин примет у себя XXIV Зимние Олимпийские игры с 4 по 20 февраля. Нино Циклаури выступит 7-9 февраля, Сосо Джапаридзе — 13-16 февраля.

Зимние Олимпийские игры в Пекине в прямом эфире будет транслировать Первый канал Грузии.

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