

Грузинские лыжники отправились на зимнюю Олимпиаду в Пекин

31.01.2022 21:49





Грузинские лыжники, лицензиаты «Пекин-2022» Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, а также их тренер Иван Нарди сегодня отправились в Китай, на XXIV зимние Олимпийские игры.



Это будут четвертые Олимпийские игры для Нино Циклаури, а Сосо Джапаридзе получил олимпийскую лицензию впервые.



Столица Китая Пекин примет у себя XXIV Зимние Олимпийские игры с 4 по 20 февраля. Нино Циклаури выступит 7-9 февраля, Сосо Джапаридзе — 13-16 февраля.



Зимние Олимпийские игры в Пекине в прямом эфире будет транслировать Первый канал Грузии.





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