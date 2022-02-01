

В Грузии зафиксирован 24 201 новый случай коронавируса

01.02.2022 11:36





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведен 85 191 тест, отсюда 61 936 на антигены и 23 255 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлен 24 201 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 200 124.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 31 января, дневной показатель положительности составляет 28.41%, за последние 14 дней – 21.96%, а за 7 дней - 24.96%.



За последние сутки выздоровели 10 732 лица, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 020 510.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 36 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 15 016 человек.



Из выявленных за сутки 24 201 нового случая коронавируса 11 800 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 2 204, в Имеретии – 3 134, в Квемо Картли – 1 199, в Шида Картли - 1 461, в Гурии – 473, в Самегрело и Земо Сванетии - 1 628, в Кахетии - 1 059, в Мцхета-Мтианети - 683, в Самцхе-Джавахети - 471, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 89.



На данном этапе в Грузии 164 572 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 5 454 человека, в том числе в Тбилиси – 2 278, в Аджарии - 776, в Имеретии – 1 122. Тяжелых пациентов – 1 048, в том числе в Тбилиси - 403, в Аджарии – 142, в Имеретии – 322. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 263 лица, в том числе в Тбилиси - 148, в Аджарии – 44, в Имеретии – 23.



В клинических гостиницах находится 2 031 человек, в том числе в Тбилиси – 1 179, в Аджарии - 594. На дому лечатся 157 087 человек.



В карантинном пространстве 33 человека, в том числе в Тбилиси – 32, в Аджарии – 1.



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