

На данном этапе в Грузии 164 572 активных случая инфицирования коронавирусом

01.02.2022 11:38





На данном этапе в Грузии 164 572 активных случая инфицирования коронавирусом, из них тяжелых пациентов – 1 048.



Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в больницах лечатся 5 454 человека, на дому лечатся 157 087 человек. В карантинном пространстве находятся 33 человека.



«На данном этапе в Грузии 164 572 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 5 454 человека, в том числе в Тбилиси – 2 278, в Аджарии - 776, в Имеретии – 1 122. Тяжелых пациентов – 1 048, в том числе в Тбилиси - 403, в Аджарии – 142, в Имеретии – 322. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 263 лица, в том числе в Тбилиси - 148, в Аджарии – 44, в Имеретии – 23.



В клинических гостиницах находится 2 031 человек, в том числе в Тбилиси – 1 179, в Аджарии - 594. На дому лечатся 157 087 человек.



В карантинном пространстве 33 человека, в том числе в Тбилиси – 32, в Аджарии – 1», - отмечено в информации.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





