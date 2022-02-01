Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На данном этапе в Грузии 164 572 активных случая инфицирования коронавирусом


01.02.2022   11:38


На данном этапе в Грузии 164 572 активных случая инфицирования коронавирусом, из них тяжелых пациентов – 1 048.

Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в больницах лечатся 5 454 человека, на дому лечатся 157 087 человек. В карантинном пространстве находятся 33 человека.

«На данном этапе в Грузии 164 572 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 5 454 человека, в том числе в Тбилиси – 2 278, в Аджарии - 776, в Имеретии – 1 122. Тяжелых пациентов – 1 048, в том числе в Тбилиси - 403, в Аджарии – 142, в Имеретии – 322. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 263 лица, в том числе в Тбилиси - 148, в Аджарии – 44, в Имеретии – 23.

В клинических гостиницах находится 2 031 человек, в том числе в Тбилиси – 1 179, в Аджарии - 594. На дому лечатся 157 087 человек.

В карантинном пространстве 33 человека, в том числе в Тбилиси – 32, в Аджарии – 1», - отмечено в информации.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна