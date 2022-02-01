

Дневной показатель положительности распространения коронавируса составляет 28.41%

01.02.2022 11:40





Показатель положительности распространения коронавируса за 7 дней составил 24.96%. Об этом говорится в информации, опубликованной на Stopcov.ge.



По их же данным, по состоянию на 31 января, дневной показатель положительности составляет 28.41%, за последние 14 дней – 21.96%.



Для справки, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведен 85 191 тест, отсюда 61 936 на антигены и 23 255 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлен 24 201 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 200 124.



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