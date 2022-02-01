

Для Инфекционной больницы Тбилиси выделили новое здание

01.02.2022 12:05





Инфекционная больница Тбилиси будет располагаться в новом здании. Об этом заявил замглавы Минздрава Грузии Илья Гудушаури. По его словам, здание, расположенное на улице Любляна (район Дигоми), было куплено в 2020 году, завершить его реабилитацию планируется до конца года. Всего ремонт здания обойдется в 20 млн. лари.



Ранее в этот же день о «переезде» больницы сообщил глава Минздрава Зураб Азаришвили. «Это очень хорошее здание площадью около 15 000 квадратных метров», — уточнил министр.



Напомним, что здание, в котором располагается больница, с 2012 года принадлежит фармацевтической компании Aversi.



Ранее директор больницы Тенгиз Церцвадзе отмечал, что здание находится в плохом состоянии. Сообщалось, что в нем протекает крыша.





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