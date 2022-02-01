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В Тбилиси из-за эпидситуации перенесли премьеру оперы «Набукко»
01.02.2022 14:21
Из-за резко увеличившегося темпа заражения коронавирусом в Тбилиси перенесли оперную премьеру – отменены все спектакли, запланированные на 5, 6, 11, 12 и 13 февраля.
В эти дни должны были пройти премьерные спектакли оперы «Набукко» Джузеппе Верди, а также планировалось открытие именной звезды баритона Георгия Гагнидзе — солиста Метрополитен опера.
«Тбилисский театр оперы и балета сообщает, что из-за сложной ковид-ситуации премьерные спектакли «Набукко» и открытие звезды Георгия Гагнидзе перенесены», — сказано в сообщении.
Администрация театра принесла свои извинения и пообещала позже объявить новые даты спектаклей. Уже купленные билеты автоматически перенесут на новую дату или же их можно вернуть в кассе театра или на сайте TKT.GE.
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