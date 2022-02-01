

Лица, которым «зеленый паспорт» нужен для выезда за границу, по-прежнему смогут воспользоваться этим механизмом

01.02.2022 16:53





Лица, которым «зеленый паспорт» нужен для выезда за границу, по-прежнему смогут воспользоваться этим механизмом, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил руководитель оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.



По словам Георгия Гибрадзе, необходимость отмены «зеленого паспорта» обусловлена тем, что количество случаев увеличилось и на самом деле эта система менее эффективна, соответственно те, кому «зеленый паспорт» нужен для выезда за границу, все еще могут воспользоваться системой, а «зеленый паспорт» внутри страны с сегодняшнего дня станет не обязательным.



Учитывая стремительные темпы распространения «Омикрона» и слабое течение вируса, а также мировую практику, Совет принял решение отменить обязанность запрашивать «зеленый паспорт». Однако все системы учета остаются в силе, и те лица, кому «зеленый паспорт» нужен для выезда за границу, по-прежнему смогут воспользоваться этим механизмом.



Еще раз отметим, что наиболее важным и эффективным способом предотвращения возможных осложнений в случае заражения вирусом является вакцинация. Поэтому мы еще раз призываем граждан к активному участию в процессе вакцинации.



Особое значение для предотвращения дальнейших осложнений со здоровьем имеет вакцинация т.н. групп риска. Хотим еще раз напомнить, что при первичной вакцинации в группах риска старше 50 лет по-прежнему работает программа поощрения, и она предусматривает выдачу 200 лари, а при ревакцинации в той же возрастной группе по-прежнему действует система поощрения в размере 100 лари», — заявил Георгий Гибрадзе.



По словам Гибрадзе, вакцинация — это не обязанность населения, а выбор, и эту политику страна проводит до сих пор, однако это единственный способ избежать дальнейших осложнений, вызванных вирусом.













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