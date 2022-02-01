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Лица, которым «зеленый паспорт» нужен для выезда за границу, по-прежнему смогут воспользоваться этим механизмом
01.02.2022 16:53
Лица, которым «зеленый паспорт» нужен для выезда за границу, по-прежнему смогут воспользоваться этим механизмом, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил руководитель оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.
По словам Георгия Гибрадзе, необходимость отмены «зеленого паспорта» обусловлена тем, что количество случаев увеличилось и на самом деле эта система менее эффективна, соответственно те, кому «зеленый паспорт» нужен для выезда за границу, все еще могут воспользоваться системой, а «зеленый паспорт» внутри страны с сегодняшнего дня станет не обязательным.
Учитывая стремительные темпы распространения «Омикрона» и слабое течение вируса, а также мировую практику, Совет принял решение отменить обязанность запрашивать «зеленый паспорт». Однако все системы учета остаются в силе, и те лица, кому «зеленый паспорт» нужен для выезда за границу, по-прежнему смогут воспользоваться этим механизмом.
Еще раз отметим, что наиболее важным и эффективным способом предотвращения возможных осложнений в случае заражения вирусом является вакцинация. Поэтому мы еще раз призываем граждан к активному участию в процессе вакцинации.
Особое значение для предотвращения дальнейших осложнений со здоровьем имеет вакцинация т.н. групп риска. Хотим еще раз напомнить, что при первичной вакцинации в группах риска старше 50 лет по-прежнему работает программа поощрения, и она предусматривает выдачу 200 лари, а при ревакцинации в той же возрастной группе по-прежнему действует система поощрения в размере 100 лари», — заявил Георгий Гибрадзе.
По словам Гибрадзе, вакцинация — это не обязанность населения, а выбор, и эту политику страна проводит до сих пор, однако это единственный способ избежать дальнейших осложнений, вызванных вирусом.
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