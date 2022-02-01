

Минобразования: Учебный процесс в школах продолжается в очной форме



СОВА 01.02.2022 17:00



По заявлению первого заместителя министра образования и науки Тамар Махарашвили, учебный процесс в школах продолжается в очной форме.



По её словам, были проведены и проводятся ряд работ по ведению учебного процесса в классах.



«Как вам известно, согласно решению министра образования и науки, уже сегодня всем родителям предоставлена ​​возможность выбора формы дистанционного обучения, если они сочтут это необходимым. Хочу ознакомить вас со статистикой – у нас 2085 государственных и 217 частных школ, из которых на данном этапе всего 201 школа перешла на дистанционную форму обучения. Это цифра, которую я посчитала необходимым озвучить.



Я призываю всё школьное сообщество проявить максимально возможную социальную ответственность и помочь нам сохранить учебный процесс в классах. Мы не пожалеем для этого усилий», — сказала Тамар Махарашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





