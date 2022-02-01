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Минобразования: Учебный процесс в школах продолжается в очной форме
01.02.2022 17:00
По заявлению первого заместителя министра образования и науки Тамар Махарашвили, учебный процесс в школах продолжается в очной форме.
По её словам, были проведены и проводятся ряд работ по ведению учебного процесса в классах.
«Как вам известно, согласно решению министра образования и науки, уже сегодня всем родителям предоставлена возможность выбора формы дистанционного обучения, если они сочтут это необходимым. Хочу ознакомить вас со статистикой – у нас 2085 государственных и 217 частных школ, из которых на данном этапе всего 201 школа перешла на дистанционную форму обучения. Это цифра, которую я посчитала необходимым озвучить.
Я призываю всё школьное сообщество проявить максимально возможную социальную ответственность и помочь нам сохранить учебный процесс в классах. Мы не пожалеем для этого усилий», — сказала Тамар Махарашвили.
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