

Эпидемиолог: 90-95% случаев ковида приходятся на штамм Омикрон

01.02.2022 17:43





Глава Национального центра по контролю заболеваний (NCDC), Амиран Гамкрелидзе представил итоги изучения 1184 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования штаммом Омикрон. Он отметил, что на данный момент в Грузии 90-95% случаев ковида приходятся именно на новый штамм.



По заявлению эпидемиолога, 50% заболевших были дважды привиты и болезнь протекала в относительно легкой форме. 14% случаев ковида приходятся на повторное заражение.



Из 1184 больных госпитализация понадобилась 38 гражданам, скончались три пациента.





«В случае Омикрона показатель госпитализации существенно снизился. В условиях штамма Дельта показатель госпитализации составлял 12-15%, в определенных случаях до 20%. При Омикроне показатель снизился до 3,7%», — объяснил эпидемиолог.



Он подчеркнул, что несмотря на три подтвержденных летальных случая, не значит, что в январе или второй половине декабря скончались только три пациента со штаммом Омикрон, так как речь идет только о лабораторно подтвержденных случаях.





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