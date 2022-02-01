

В Аджарии из-за распространения коронавируса закрылись 27 школ

01.02.2022 19:31





Из-за широкого распространения нового штамма коронавируса «омикрон» в Аджарии временно закрылись 27 школ, учебный процесс продолжается в дистанционном режиме, сообщает сегодня Аджарское телевидение.



В Аджарии за минувшие сутки выявили 2 204 новых случаев заражения коронавирусом.



По информации министерства образования и науки, только в Батуми закрыты восемь частных и восемь государственных школ. В Кобулети закрылись четыре школы, в Хелвачаури – три, а в Кедском районе — четыре детских сада.



Всего в Аджарии закрыты восемь детских садов, сообщила глава центра общественного здравоохранения Аджарии Русудан Шавишвили.



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