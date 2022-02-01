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В Аджарии из-за распространения коронавируса закрылись 27 школ
01.02.2022 19:31
Из-за широкого распространения нового штамма коронавируса «омикрон» в Аджарии временно закрылись 27 школ, учебный процесс продолжается в дистанционном режиме, сообщает сегодня Аджарское телевидение.
В Аджарии за минувшие сутки выявили 2 204 новых случаев заражения коронавирусом.
По информации министерства образования и науки, только в Батуми закрыты восемь частных и восемь государственных школ. В Кобулети закрылись четыре школы, в Хелвачаури – три, а в Кедском районе — четыре детских сада.
Всего в Аджарии закрыты восемь детских садов, сообщила глава центра общественного здравоохранения Аджарии Русудан Шавишвили.
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