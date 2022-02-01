

Большинство инфицированных ковидом в Грузии лечится на дому

01.02.2022 20:53





Эпидемиологическая ситуация в Грузии под контролем, несмотря на резкий рост количества инфицированных коронавирусом, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге.



В Грузии на пике шестая волна коронавируса. За последние сутки был установлен очередной антирекорд - коронавирус диагностировали у 24 201 человека. Эпидемиологи говорят, что большинство новых случаев приходится на штамм "омикрон".



По словам Гибрадзе, в сложившейся ситуации нагрузка госпитального сектора увеличилась незначительно, так, как при "омикроне" заболевание протекает относительно легко, поэтому большая часть инфицированных лечится на дому.



На сегодняшний день в Грузии 164 572 активных случая коронавируса, 157 087 инфицированных лечатся дома.



"Еще раз напоминаем: чтобы избежать возможных осложнений в случае инфицирования вирусом, самым важным и эффективным средством является вакцинация. Я еще раз призываю граждан активно включиться в процесс вакцинации", - заявил Гибрадзе.



По его словам, особенно важна вакцинация граждан, входящих в группу риска. Гибрадзе напомнил, что в Грузии продолжается программа поощрения вакцинации. Граждане старше 50 лет в случае первой дозы вакцины получают 200 лари (65 долларов), а в случае бустер-дозы – 100 лари (32 доллара).





По последним данным, в Грузии сделано 2 722 187 прививок. Полностью вакцинирован 1 219 721 человек, одна треть взрослого населения. Бустер дозу сделали 157 283 человека.





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